Sociabilisation et jeu chez les chatons

Les chats chassent dans la nature, et vous pouvez facilement reproduire cet instinct à la maison en choisissant des jeux et des jouets qui libèrent de petites quantités de croquettes lorsque votre chaton les fait bouger. Cela rend votre chaton plus actif pendant les repas et offre une stimulation à la fois mentale et physique. Sinon, vous pouvez cacher sa nourriture et l'encourager à la retrouver.