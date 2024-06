À l’âge d’un an, votre chat est arrivé à pleine maturité et il peut donc passer progressivement à une alimentation pour chat adulte. Il a maintenant une mâchoire adulte et il peut donc manger des croquettes plus grosses. Comme il ne doit plus grandir, son alimentation doit à présent contenir une quantité d’énergie adaptée. Le choix de l’alimentation la plus adaptée dépend de plusieurs facteurs : mode de vie, activité, race, castration/stérilisation voire une éventuelle fragilité. Parlez-en éventuellement avec votre vétérinaire pour savoir quelle est l’alimentation la plus adaptée pour les besoins uniques de votre chat.