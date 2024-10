À quel moment faire stériliser une chatte ?

Comment fonctionne la castration ?

Dans le langage courant, on parle aussi bien de castration que de stérilisation, mais techniquement, il s'agit de castration. La castration d'un chat est réalisée par un vétérinaire et implique une opération chirurgicale. Chez les femelles, les ovaires et parfois l'utérus sont retirés. Cela signifie qu'elles ne sont plus fertiles et que la production d’hormones, telles que les œstrogènes, cesse. En conséquence, elles ne seront plus en chaleur et les mâles perdent généralement tout intérêt pour elles.

Quand puis-je faire castrer ma chatte ?

En Belgique, il est légalement obligatoire de faire castrer ou stériliser les chats avant l'âge de 5 mois, qu'il s'agisse de femelles ou de mâles. Cette mesure a été mise en place pour lutter contre la surpopulation des chats errants et pour améliorer le bien-être des animaux domestiques. Chez certaines femelles, les premières chaleurs peuvent survenir tôt, parfois même avant l'âge de 5 mois. C'est pourquoi il est important de discuter du bon moment pour la castration avec votre vétérinaire afin de prévenir toute grossesse non désirée.