À quel moment faire castré mon chat ?

Qu’est-ce que la castration?

Chez les chats mâles, les testicules sont enlevées. Cela signifie qu’ils ne sont plus fertiles et que la production d'hormones, la testostérone, cesse. La castration permet d’éviter la reproduction non désirée et peut également limiter les comportements indésirables comme le marquage de territoire ou les fugues. C’est une opération bénigne et fréquente qui est réalisée par un vétérinaire.

Comment fonctionne la castration ?

Chez les chats mâles, les testicules sont retirés lors de la castration. Par conséquent, un chat mâle castré ne peut plus produire de sperme et ne peut pas fertiliser une femelle. En outre, la production de l'hormone testostérone s'arrête, ce qui affecte le comportement du chat mâle. La castration peut rendre le chat plus calme et lui permettre d'adopter un comportement moins territorial, comme les jets d’urine ou les bagarres avec d'autres chats. L'opération est réalisée par un vétérinaire.