Éducation de votre chaton

Votre chaton apprend de deux manières différentes : il commence par imiter les actions de sa mère et apprend par le biais de nouvelles expériences et d'un renforcement positif. Bien que les chatons soient plus indépendants que les chiots, il est important de les éduquer à adopter le bon comportement dès leur plus jeune âge et d'apprendre les règles du partage d'un foyer avec d'autres personnes et animaux.