Prendre soin de la santé de votre chaton

Entre 4 et 8 semaines environ, les chatons ne s’alimentent plus uniquement de lait maternel et peuvent être sevrés. Des aliments secs peuvent être mélangés avec de l’eau pour former une bouillie et les habituer aux nouvelles textures. Leur système digestif est encore immature, il est donc important de leur proposer un aliment très digestible et qui répond aux besoins nutritionnels spécifiques à ce stade de développement.