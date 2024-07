Qu'est-ce que la panleucopénie féline ?

Le virus de la panleucopénie féline (VPF), également appelé parvovirus félin, est une maladie virale hautement infectieuse et potentiellement mortelle qui affecte les chats adultes et les chatons.

Quels sont les symptômes de la panleucopénie féline ?

Un chaton ou un chat souffrant du VPF présente différents symptômes. Vérifiez toujours les signes suivants :

Fièvre

Abattement

Vomissements

Diarrhée (souvent sanglante)

Déshydratation

Cette maladie peut également entraîner une mort très soudaine. Les chats qui survivent les premiers jours sont ensuite immunodéprimés et perdent la fonction de leur système immunitaire. En effet, lorsque le virus est présent dans l'organisme, il provoque une pénurie de cellules sanguines, y compris de globules blancs qui sont essentiels pour combattre l'infection.

Si une chatte est infectée durant la gestation, il est probable qu'elle fasse une fausse couche, qu'elle mette-bas des chatons mort-nés ou qu'elle donne naissance à des chatons présentant un développement cérébral anormal (hypoplasie cérébelleuse).

La panleucopénie féline est-elle toujours courante chez les chats et les chatons ?

Le VPF est désormais bien contrôlé chez les chats domestiques grâce à la généralisation de la vaccination. Cependant, il peut toujours provoquer des épidémies chez les chats des refuges et les populations de chats sauvages. Lorsque c'est le cas, le taux de mortalité est très élevé.

Que dois-je savoir d'autre sur la panleucopénie féline ?

La première chose à savoir c'est qu'elle est très contagieuse. Elle commence plus précisément par un parvovirus qui se développe durant une longue période dans un environnement spécifique (plusieurs semaines, voire plus, selon les conditions).

Le virus peut donc se développer sous les pattes. C'est pourquoi il est important de vacciner votre chaton, car le risque de contamination est très important, même s'il ne va jamais à l'extérieur.

Devrais-je faire vacciner mon chaton contre la panleucopénie féline ?

La vaccination contre le VPF est essentielle pour tous les chats. Il existe deux catégories de vaccins, « de base » et « recommandé ». Tous les vaccins de base doivent être administrés à tous les chatons et tous les chats, quel que soit leur mode de vie. La panleucopénie féline entre dans la catégorie de base, avec l'herpèsvirus et le calcivirus.

Il est essentiel que votre vétérinaire administre ces vaccins à votre nouveau chaton.

Quand mon chaton doit-il recevoir le vaccin contre le VPF ?

La vaccination contre le VPF consiste en deux injections à 3 ou 4 semaines d'intervalle. Votre chaton a peut-être déjà reçu sa première injection avant d'arriver chez vous, car la première dose peut être administrée à partir de l'âge de 7 semaines environ.

Vérifiez toujours s'il a reçu sa première injection avant de le ramener à la maison. Une fois à la maison, contactez votre vétérinaire et prenez rendez-vous pour la deuxième injection.

Quand sera-t-il protégé contre le virus ?

Votre chaton ne sera protégé qu'après la deuxième injection, il faut donc éviter qu'il ne sorte avant.

Plusieurs sociétés fournissent des vaccins et le protocole varie d'une à l'autre. Assurez-vous donc de demander à votre vétérinaire les dispositions exactes pour les injections de votre chaton.

Le vaccin contre le VPF nécessite-t-il un rappel ?

Votre chaton aura ensuite besoin d'un rappel régulier un an après la deuxième injection, puis une fois par an.

L'immunité contre différentes maladies peut être de différente durée. Votre chat n'aura donc pas nécessairement le même rappel chaque année. Parlez-en à votre vétérinaire, car il pourra vous expliquer les maladies contre lesquelles il vaccine à chaque rendez-vous.

Que dois-je vérifier avant de choisir une chatterie ?

Une fois que la panleucopénie féline a infecté une population, il est très difficile de s'en débarrasser, en raison de la nature du virus.

Toutes les bonnes chatteries devraient adopter certaines mesures spécifiques pour éviter sa propagation et réduire les effets néfastes sur la santé des chats.

Des mesures sanitaires strictes doivent être mises en place, notamment :

La sectorisation ; en délimitant des secteurs spécifiques pour la maternité, la quarantaine et l'infirmerie

Le principe de flux direct - création d'un circuit à sens unique, commençant avec les chats les plus à risque, vers le secteur contenant les chats les moins à risque

Nettoyage et désinfection adéquats - tous les désinfectants ne fonctionnent pas contre le VPF, il est donc essentiel de garantir l'efficacité des produits de nettoyage utilisés par la chatterie

Il est important de demander à la chatterie si ces mesures préventives sont appliquées.

Le VPF est si contagieux et potentiellement mortel, qu'il est essentiel de vous assurer que votre chaton reçoit les injections appropriées au bon âge, puis leurs rappels annuels. En cas de doute sur le calendrier de vaccination de votre chaton, adressez-vous toujours à votre vétérinaire.