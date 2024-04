Première visite de votre chaton chez le vétérinaire

Les visites de contrôle favorisent le bien-être de votre chat ou chaton sur le long terme. Et en tant que propriétaire responsable, la santé de votre chat est essentielle. Les éleveurs et refuges fiables ont déjà réalisé les contrôles nécessaires et les formalités comme la puce. Pensez à planifier une visite chez le vétérinaire pour votre chat durant la première semaine de son arrivée chez vous.

Votre vétérinaire vous accompagnera pour les vaccinations, les parasites, la socialisation et les autres aspects afin de donner un bon départ à votre chat/chaton. Vous comme votre chat devez vous sentir à l’aise avec le vétérinaire. Renseignez-vous et visitez le cabinet à l’avance pour avoir une idée précise du personnel et de l’environnement.

Health checks for your cat or kitten aim to empower their long-term well-being. The sooner you and your cat or kitten can get some face-time with the new vet, the better. Their expertise will guide you when it comes to vaccines, parasites, socialisation and general aspects of how best to care for your kitten or cat.

It’s sensible to find a vet and make an appointment in advance of picking your new cat or kitten up. Do your research and be sure to visit or call the practice in advance, to see the staff and overall environment.

Vérifiez les points suivants :