​Aider votre chatte gestante à mettre bas à la maison

Durant la naissance de ses chatons, la mère «pleure» et semble bouleversée, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez vous attendre à voir un chaton apparaître toutes les 10 à 60 minutes ; il est probable que la chatte mange leur placenta et mâche leur cordon ombilical. S'il se passe deux heures après que vous ayez observé un écoulement et qu'il n'y a aucun signe de nouveau-né, contactez un vétérinaire pour qu'il vienne assister la mise bas.

Les chattes savent très bien s'occuper d'elles-mêmes pendant le travail. Ne vous tracassez donc pas. Aller jeter un œil toutes les 15 minutes est suffisant. Si elle se sent stressée de quelconque manière, elle interrompra son travail et retiendra la délivrance pendant plusieurs heures, voire des jours !

Les signes de bonne santé chez un chaton nouveau-né

Dès que les chatons sortent, ils doivent immédiatement ramper vers leur mère et commencer à téter ; ayez sous la main du lait pour chaton pour ceux qui ne le font pas. Si vous constatez que la chatte ne leur lèche pas le ventre après leur repas, il sera alors nécessaire de les masser avec une compresse humide pour faciliter leur digestion et l'excrétion. Maintenez la pièce calme et chaude, avec la porte fermée. 15 à 20 % des chattes qui viennent de mettre bas ont leurs chaleurs quelques jours après la mise-bas et partent à la recherche d'un partenaire, ce qui peut rendre les chatons vulnérables.

Pour la chatte gestante, mettre bas à la maison peut l'aider à se sentir plus sereine et permettre à sa portée d'avoir le meilleur départ possible . Si vous n'êtes pas sûr(e) d'avoir aménagé votre domicile comme il faut, parlez-en à votre vétérinaire qui saura vous conseiller.