Dès que vous apprenez que votre chatte est gestante, surveillez attentivement son alimentation et nourrissez la avec soin pour vous assurer que les nouveau-nés aient les meilleurs débuts.

Pendant la gestation de votre chatte

La gestation d'une chatte dure 65 jours en moyenne, mais peut durer de 61 à 72 jours. Au cours des deux premiers tiers de sa gestation, son corps se concentre sur la prise de graisse pour prévenir l'arrivée des chatons. Lors du dernier tiers, tout le poids pris par la chatte sera uniquement lié à la croissance de sa portée.

La meilleure façon pour que votre chatte bénéficie de tous les nutriments et qu'elle prenne tout le poids dont elle a besoin pour soutenir la naissance et l'allaitement de ses chatons est de lui fournir une alimentation riche en graisse. Toutefois, celle-ci doit être maîtrisée pour éviter une prise de poids inutile.

Gestion du poids de votre chatte gestante

Bien que la taille de votre chatte augmente durant les deux premiers tiers de la gestation, elle ne devrait pas prendre plus de 40 % de son poids idéal. L'obésité peut entraîner des complications lors de la naissance des chatons, et des problèmes de santé ultérieurs pour votre chatte. Par conséquent, il est essentiel de choisir les bons aliments pour votre chatte gestante et de la nourrir de façon adéquate pour protéger sa santé et celle des nouveau-nés.

Quelle nourriture donner à votre chatte gestante et à quelle fréquence ?

Au début de la gestation, vous devriez donner à votre chatte un aliment riche en graisse, spécialement conçu pour favoriser la gestation et, plus tard, la production de lait pour nourrir ses chatons. Faites une transition progressive de son nouvel aliment en le mélangeant à celui habituellement consommé. Commencez par 25 % de nouvelle nourriture et 75 % de nourriture habituelle. Au bout de 5 à 7 jours, vous pouvez augmenter le pourcentage de nouveaux aliments, jusqu'à atteindre 100 %. Cela permettra de réduire les troubles digestifs qu'un changement alimentaire brutal peut causer. Pour plus d'information, lisez notre guide relatif au changement d’alimentation des chats

Durant la gestation de la chatte, ses besoins énergétiques augmenteront d'environ 10 % chaque semaine. Lors des dernières étapes de la gestation, elle consommera 70 % d'énergie de plus qu'à son habitude. Un aliment à forte densité énergétique peut y contribuer sans ajouter de volume inutile à son alimentation, qui pourrait alors être difficile à digérer.