De nombreuses questions influenceront non seulement votre décision entre un chien adulte ou un chiot, mais aussi le type de chien recherché et le choix entre un refuge ou un éleveur. Néanmoins, la toute première question à se poser est la suivante : mon style de vie actuel me permet-il d'accueillir un chien dans de bonnes conditions et, si des changements sont à prévoir, suis-je prêt à les assumer ?

Questions à se poser avant d'adopter un chien :

Avez-vous des enfants ? Si tel est le cas, quel âge ont-ils ? Vous aurez besoin de prendre du temps pour éduquer vos enfants sur la manière de se comporter avec un chien. En outre, à qui confierez-vous le chien lorsque vous serez absent, sachant que les jeunes enfants ne doivent pas rester seuls avec un chien.

Avez-vous d'autres animaux de compagnie ? Si tel est le cas, quelle sera leur réaction face au nouveau venu ? L'accueil d'un chien dans un foyer où d'autres animaux de compagnie sont déjà présents doit être progressif.

Avez-vous un jardin ? Si tel est le cas, est-il sans danger ? Avez-vous pensé à vérifier les trous dans la clôture ou les plantes toxiques et autres dangers ? Si vous n'avez pas de jardin, comment votre chien pourra-t-il sortir quand il en aura besoin ? Découvrez ici, comment sécuriser votre maison et votre jardin pour votre chien.

Travaillez-vous à temps plein ? Si tel est le cas, serez-vous absent toute la journée et y aura-t-il une autre personne en mesure de surveiller le chien dans la journée (pour l'éduquer quand il est jeune, le promener ou vérifier la gamelle d'eau) ?

À quelle fréquence voyagez-vous ? Si vous voyagez beaucoup, votre chien vous accompagnera-t-il et qu'avez-vous prévu s'il ne peut pas venir avec vous?

Pouvez-vous assumer financièrement les dépenses liées à un chien, à savoir l'assurance santé, la nourriture, les frais de vétérinaire et de toilettage ?

Avez-vous du temps à consacrer à un chiot ?

Une des questions les plus importantes : aurez-vous le temps nécessaire pour vous occuper d'un chiot et l'éduquer ? Les chiots ont besoin de beaucoup d'affection et d’attention pour pour être éduqués, soignés, éviter qu’ils ne se blessent, et devenir de bons chiens.

Par exemple :