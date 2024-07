Les meilleurs conseils pour une coexistence pacifique

Portez une attention particulière aux chiennes : Contrairement à ce que les gens pensent, on constate que les femelles sont plus impliquées dans les agressions que les mâles et qu’il est plus difficile de mettre fin à leurs attaques.

Laissez-les établir leur hiérarchie : Permettez-leur d’établir leur propre dynamique et de donner la priorité au chien dominant. Les chiens ont un esprit de meute et doivent avoir une position clairement définie au sein d’un groupe.

Soyez très attentif aux heures de repas : Les affrontements entre chiens ont généralement lieu au moment des repas, car il existe une rivalité entre eux. Dans ces moments, donnez la priorité au chien dominant. Vous pourriez même envisager de séparer leurs coins-repas.

Présenter votre nouveau chiot à des chats résidants