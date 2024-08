Valpens første besøk hos veterinæren

Det er viktig å bestille en avtale for den nye valpen din hos veterinær kort tid etter at den kommer inn i sitt nye hjem. Finn en veterinær som du stoler på, for å sikre at valpens velvære blir tatt hånd når den vokser opp og når den blir eldre.

Velge en veterinær for valpen din

Det å velge en veterinær før din nye valp kommer, kan sikre at dens velvære umiddelbart blir tatt vare på. Hvis du ikke allerede har en veterinær, er det en rekke steder du kan lete. Venner og familie kan kanskje anbefale en veterinær de bruker, men hvis du velger en ny veterinærpraksis, er det enkelte ting du bør vurdere:

Omdømme – Er den anbefalt av folk i lokalområdet? Er det noen anmeldelser på nett?

Beliggenhet – Hvor nært er det? Er det lett tilgjengelig med bil og offentlig transport?

Utstyr – Hva slags utstyr har de? Er det rent og godt vedlikeholdt?

Tjenester – Er det en tjeneste utenom åpningstidene? Hvilke forebyggende medisinske tjenester tilbyr de?

Forberedelser til ditt første besøk hos veterinæren

For å kunne gjøre en grundig vurdering av helsen til hunden din og gi skreddersydde råd, vil veterinæren din trenge så mye informasjon som mulig. Før konsultasjonen er det en rekke viktige ting å legge merke til:

En oversikt over eventuelle vaksinasjoner

Hvilken mat spiser hunden din for tiden, inkludert merkevare, mengde, osv.

Parasittbehandling, med hvilken type, og dato for siste dose som ble administrert

Eventuelle observerte endringer i hundens atferd, oppførsel, appetitt, tørst, vekt, osv.

Eventuell dokumentasjon du har som er knyttet til valpen din

Reisen til veterinæren med din nye valp

Valpen din skal sikres i bilen når du reiser til veterinæren, i en hundekasse eller et bur som passer til deres størrelse. Hunder kan bli bilsyke, så det er best å ikke mate valpen din umiddelbart før du skal ut med bilen.

For å bidra til å redusere stress, sørg for at du bruker litt tid på å venne valpen din til å reise i bilen utenom besøk til veterinæren. Valper er svært mottakelige for miljøet rundt seg, og negative opplevelser vil ha en varig effekt, så det er viktig at valpen din ikke forbinder bilen med å gå til veterinæren.