Viktige spørsmål du må stille deg selv før du skaffer deg en hund
Vurderer du å skaffe deg en hund? Før vi svarer på spørsmålene dine, la oss begynne med å forstå hvordan man kan være en ansvarlig hundeeier.
Ditt fremtidige firbeinte familiemedlem vil spille en betydelig rolle i familielivet ditt. Så vi kan ikke understreke det nok: hundeeierskap er en seriøs forpliktelse. Det er mange gode grunner til å ønske en hund velkommen inn i livet ditt – og uendelige fordeler – men det er et forhold som går begge veier. Vi er her for å hjelpe deg å få det riktig.
På denne siden finner du følgende:
En sjekkliste før du går videre
Ansvarlig hundeeierskap betyr å møte din fremtidige hunds mange behov. Det å ta vare på hunden din innebærer å sørge for at den er riktig trent og sosialisert, har god helse og er tilfreds med livet – fra den lekende valpefasen til de roligere voksenårene.
Hvis du kan svare «ja» på disse spørsmålene, er du kanskje klar til å påta deg forpliktelsen det er å ha hund. Vi kan veilede deg gjennom alt du trenger å vite, inkludert kostnader, tilpasning til livet med en valp eller hund, og valg av rasen som passer best for din livsstil.
Hvis du svarte «nei», er det også greit. Det er alltid godt å vente til omstendighetene er riktige før du ønsker en hund velkommen inn i livet ditt.
2. Hva du bør vite før du skaffer deg en hund
- Fordelene med å ha en hund er uendelige. Men det er flere ting du bør vurdere før du skaffer deg en hund:
- Har du tid? En valp eller hund krever tid og oppmerksomhet. Fra daglige turer til treningsøkter, pelsstell og veterinærkontroller, du må være tilgjengelig for din valp eller hund. Det anbefales ikke å la dem være alene i lange perioder, da det kan føre til følelsesmessig ubehag og destruktiv atferd.
- Er du med på dette på lang sikt? Avhengig av hvilken rase du velger, kan hunder leve mellom 8 og 14 år eller mer. Så livet med en hund er nettopp det – en langsiktig forpliktelse. For store endringer i livet som kan skje, bør innvirkningen på hundens helse og velvære tas i betraktning.
- Er du klar til å bruke penger? Hunden din er en investering. Fôr av høy kvalitet, trening og leker, samt veterinæravtaler og hundeforsikring– det blir fort penger av det.
- Er du tålmodig? Det å ønske en valp eller hund velkommen inn i livet ditt er en enorm tilpasning. Det å være tålmodig vil hjelpe både deg og hunden i viktige utviklingsøyeblikk.
Du føler deg klar til å skaffe deg en hund av de rette grunnene. Det kommer til å bli hardt arbeid, men det er så mange fordeler.
Noen av de hundrevis av grunnene til at livet med en hund er fantastisk
Lavere stressnivåer
Forskning viser at tid brukt med hunder fører til en økning i oksytosinnivåene, kjent som kjærlighethormonet. Klapping av hunder reduserer også kortisolnivåene, hormonet knyttet til stress.
Bedre helse
Det å være hundeeier betyr daglige turer, uansett vær. Dette er en fin måte å holde seg aktiv på. Forskning har også vist at det å eie en hund kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer.
Konstant selskap
De fleste hunder er alltid klare til å tilby kjærlighet. Studier har vist at kjæledyreiere pleier å føle seg mindre ensomme.
Vær mer sosial
Hunder har en tendens til å tiltrekke seg oppmerksomhet uansett hvor de går, så de er en fin måte å møte nye mennesker på eller oppleve regelmessige sosiale interaksjoner. Faktisk øker det å være hundeeier sjansene dine for å bli bedre kjent med naboene dine, sammenlignet med ikke-hundeeiere.
3. Hva slags hund bør du skaffe deg?
Det å velge riktig hund er ikke en enkel avgjørelse å ta.
Hvis du er heldig, vil hunden din leve et langt liv, så din fremtidige hund må passe godt sammen med livsstilen din. Når du velger en hund, er det mange faktorer å vurdere, blant annet:
1. Hvilken hundestørrelse er best for ditt bomiljø og din situasjon?
2. Hvilket energinivå vil passe til din livsstil?
3. Hvilken rase passer best sammen med din familie, venner eller andre kjæledyr?
4. Hvilke karaktertrekk ser du etter (brukshund, treningskamerat, kosehund osv.)?
5. Er det noen hundekaraktertrekk som ikke passer til din livsstil?
6. Ønsker du en hund som er lett å trene og stelle?
7. Hann- og hunnhunder har forskjellig personlighet og behov. Hvilken er best for deg?
8. Vil du ønske en valp velkommen inn i livet ditt eller foretrekker du en voksen hund?
Når du skal bestemme deg for hvilken hund du skal ha, er det viktig å gjøre undersøkelser. Vi har et omfattende rasebibliotek, laget for å hjelpe deg med å finne en passende match. Du og din fremtidige følgesvenn fortjener en gledelig fremtid sammen.
4. Hvordan finne en hund
Du har bestemt deg for hvilken rase som passer for deg. Men hvis du er en førstegangs hundeeier, gjenstår det spørsmål. Vil du adoptere eller vil du kjøpe fra en oppdretter? Uansett hvilket valg du tar, inkluderer ansvarlig hundeeierskap å anskaffe ditt firbeinte familiemedlem på en trygg og etisk måte.
Forvent alltid spørsmål: Oppdrettere og omplasseringssentre bør være svært motiverte til å finne et best mulig hjem for valpene og hundene de har omsorg for.
Fra et omplasseringssenter
Hvis du bestemmer deg for å adoptere en forlatt hund eller valp, vil ditt lokale omplasseringssenter veilede deg. Del så mye informasjon som du kan, for å hjelpe dem med å finne riktig hund til deg.
Fra venner eller naboer
Før du tar det nyeste familiemedlemmet ditt med deg hjem, sjekk at det er riktig avvent og at moren dens har god helse. Planlegg deretter et veterinærbesøk så snart som mulig, for viktige medisinske tester og vaksinasjoner.
Fra en oppdretter
Ansvarlige oppdrettere vil alltid prioritere valpens og deres foreldres velvære. Besøk dem for å sikre at de gir trygge og komfortable boforhold. Ansvarlige oppdrettere bør gi medisinske attester eller resultater av helseundersøkelser.
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