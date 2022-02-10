3. Hva slags hund bør du skaffe deg?

Det å velge riktig hund er ikke en enkel avgjørelse å ta.

Hvis du er heldig, vil hunden din leve et langt liv, så din fremtidige hund må passe godt sammen med livsstilen din. Når du velger en hund, er det mange faktorer å vurdere, blant annet:





1. Hvilken hundestørrelse er best for ditt bomiljø og din situasjon?

2. Hvilket energinivå vil passe til din livsstil?

3. Hvilken rase passer best sammen med din familie, venner eller andre kjæledyr?

4. Hvilke karaktertrekk ser du etter (brukshund, treningskamerat, kosehund osv.)?

5. Er det noen hundekaraktertrekk som ikke passer til din livsstil?

6. Ønsker du en hund som er lett å trene og stelle?

7. Hann- og hunnhunder har forskjellig personlighet og behov. Hvilken er best for deg?

8. Vil du ønske en valp velkommen inn i livet ditt eller foretrekker du en voksen hund?

Når du skal bestemme deg for hvilken hund du skal ha, er det viktig å gjøre undersøkelser. Vi har et omfattende rasebibliotek, laget for å hjelpe deg med å finne en passende match. Du og din fremtidige følgesvenn fortjener en gledelig fremtid sammen.