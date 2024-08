Ting å vurdere før du skaffer deg hund

Er ditt hjemmemiljø trygt for en hund?

Det er ikke en spesiell type miljø som passer for en hund. Du kan ha barn eller eksisterende kjæledyr du må ta med i vurderingen. Du kan bo i en by, på landsbygda, i en leilighet eller et hus. Uansett hvilket miljø du befinner deg i, er det viktig at det er trygt for kjæledyret ditt.

Spesielt valper er svært mottakelige overfor miljøet sitt, og negative erfaringer kan ha en langvarig effekt. Dagens leveområder er ofte urbane, og med byliv følger det hyppige og ofte intense visuelle stimuli og lydstimuli. Det er ekstremt viktig at valpen ikke assosierer levemiljøet sitt med skrekk eller ubehagelige opplevelser.

Bylivet kan være veldig stimulerende, men for en valp kan dette lett bli overveldende. Du bør ta deg tid til å gradvis gjøre valpen kjent med omgivelsene så vel som med de mange situasjonene den vil oppleve: biler, rulletrapper, heiser, tog, trikker eller busser for å nevne noen få.

Valpen må også lære seg å være alene i hjemmet noen ganger i stadig lengre perioder uten å være redd, bli destruktiv eller støyende.

Ting som må vurderes, inkluderer:

Synlige elektriske ledninger.

Overalt en valp kan bli sittende fast eller falle ned slik som vinduer, balkonger eller trapper.

Tilgjengelige giftige stoffer, inkludert rengjøringsmidler, påfyll til e-sigaretter, hjemmemedisin, kjemisk gjødsel, skarpe verktøy, herbicider og insektmidler.

Hull og mellomrom i hagen hvor en valp kan rømme, giftige planter.

Giftige planter som fiken, alpefiol , kristtorn, misteltein, myrkongle, aloe, påskelilje, hyasinter, iris, asalea, rododendron, oleander og sukkererter.

Å få en hund kan være et givende og langsiktig forhold. Når du sørger for at hjemmet og livsstilen din oppfyller helse- og sikkerhetsbehovene til den nye hunden, vil dette på lang vei bidra til å sikre et vellykket og lykkelig liv sammen.