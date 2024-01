Ofte stilte spørsmål

Alle ROYAL CANIN®-fôrprodukter har en fôringsveiledning basert på kjæledyrets alder, vekt og aktivitetsnivå.

Valper som vokser, skal fôres etter forventet kroppsvekt som fullvoksen, slik det er beskrevet i produktets fôringsveiledning.

For eksempel (basert på Medium Puppy), hvis valpen din er 4 måneder gammel og forventet kroppsvekt som fullvoksen er 18 kg (basert på moren og farens kroppsvekt eller råd fra veterinær), bør valpen ha 279 g per dag. Vi anbefaler å fordele fôret på 2–3 måltider i døgnet hvis valpen er under 5 måneder gammel. 279 g delt på 3 er 93 g per måltid.

For eksempel (basert på Medium Adult), hvis hunden din er over 12 måneder gammel og forventet kroppsvekt som fullvoksen er 16 kg og den mosjoneres 1–2 timer om dagen, bør hunden få 229 g fôr per dag. Vi anbefaler å fordele fôret på 2 måltider i døgnet (morgen og kveld). 229 g delt på 2 er 114,5 g per måltid.

Det er viktig å kontrollere vekten til alle kjæledyr med jevne mellomrom, spesielt gjelder dette store og meget store hunderaser. Fôrinntaket bør overvåkes nøye og justeres etter behov for å bidra til å opprettholde en trygg og jevn vekstrate og for å redusere risikoen for overvekt.

Hvis du er usikker på hva den forventede kroppsvekten som fullvoksen er for kjæledyret ditt, kan veterinæren din gi deg råd når du tar med kjæledyret ditt på sin første helsesjekk som valp/kattunge.

Bruk en egnet vekt og/eller den aktuelle målekoppen som oppgis på emballasjen. Sørg alltid for å måle opp fôrmengdene nøyaktig. En liten variasjon i oppmålingen ved fôring av katter og små hunder kan gi en betydelig økning i kaloriinntaket.

Når kjæledyret ditt er helt tilvendt det nye fôret, er det viktig å veie kjæledyret etter omtrent en måned. Husk å loggføre kjæledyrets vekt og kroppslig hold, og legg spesielt merke til eventuelle endringer slik at du kan gjøre riktige justeringer av kjæledyrets fôrinntak basert på loggføringen din. (Hvis du trenger hjelp med vektregistrering og fôrmengder, er det bare å kontakte veterinæren din eller en forhandler som spesialiserer seg på dette.)