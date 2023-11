1. Grunnleggende informasjon om kattungens utvikling

I løpet av kattungens første år vil det være flere vekstfaser. Og det er både fysiske og kognitive endringer i hver enkelt fase. Når du kan gjenkjenne fasen kattungen din er i, kan du også støtte veksten.



Når det gjelder katten din, har studier vist oss at god helse starter i kattungetiden – det skaper et solid grunnlag for fremtidig helse. Når kattungen din vokser fra en nyfødt kattunge til en voksen katt, endres ernæringsbehovet. Å vite hva den trenger for å kunne støtte optimal helse i hver vekstfase vil hjelpe deg med å sikre at du kan gi katten din detden trenger for å trives.

Å oppdra en kattunge er ikke vanskelig i seg selv. Men hvis du er som flertallet av nye kjæledyreiere (eller fremtidige kjæledyreiere), har du spørsmål. Kanskje du lurer på hvordan kattungens utvikling er måned for måned, hvordan du lærer opp en kattunge (ja, det er mulig!), eller kanskje du også lurer på hvor raskt kattungen din vil vokse (jukselapp: det avhenger av rasen), og når kattungen vil bli betraktet som ung eller voksen katt. Veiledningen vår for kattungestell inneholder informasjon som kan hjelpe deg med å skape et godt grunnlag for et sunt liv for kattungen din.