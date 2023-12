En kattunge som har vært i kontakt med forskjellige mennesker, lyder og opplevelser fra svært ung alder, vil være langt mer selvsikker og komfortabel. Noe av det viktigste her er å sikre at den er vant til å møte og bli strøket og håndtert av nye mennesker.



Når det er sagt, hvis du gjør for mye, kan kattungen bli overveldet og utvikle en negativ assosiasjon til personen eller opplevelsen. Så pass på at kattungen alltid føler seg trygg, og følg nøye med på kroppsspråket dens.