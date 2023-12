Utvikling kattunger - fra fødsel til voksen alder

Under dette stadiet oppstår det en periode med svekket immunforsvar. Mengden antistoffer fra moren er ikke lenger er nok til å garantere at kattungen er beskyttet, men mengden er samtidig for høy til å være sikker på at vaksinasjonen blir effektiv. Kattungen er dermed i større grad utsatt for sykdom. Søvn bidrar til å styrke immunforsvaret. Derfor er det viktig å sørge for at kattungene har et varmt, komfortabelt og stille sted å sove.