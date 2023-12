5 viktige milepæler når kattungen vokser

Åtte uker av din kattunges liv

Etter to måneder bør kullet slutte å få mat fra moren og sakte, men sikkert begynne å være helt selvstendige med maten sin. Du kan flytte dem over på et ernæringsmessig passende, energikonsentrert fôr som har riktig tekstur og størrelse for dem, og sørge for å gjøre dette trinn for trinn slik at du ikke overvelder fordøyelsen deres. Du bør også snakke med veterinæren din om vaksinasjoner på dette tidspunktet.

Din 12 uker gamle kattunge

Alle kattungene dine vil nå vokse veldig raskt. Selv om energikravet deres ikke lenger er like høyt, trenger de fortsatt tre ganger så mye energi som en voksen katt for å sørge for at de begynner sin mest intense vektøkningsperiode når de er fire til fem måneder gamle, hvor de vil vokse med 100 g i uken. Sovemønsteret vil ligne mer på en voksen katts - mellom 13 og 16 timer hver dag - og atferden vil bli fullt og helt sosialisert slik at de kan leke med resten av kullet og deg.

Når kattungen din er rundt 12 til 15 måneder, vil kattungen din regnes som en voksen katt og nå sin fulle størrelse. Ved å være klar over disse forskjellige tidlige stadiene og hva de trenger underveis kan du sørge for at de kan gå sunne og lykkelige over i voksenlivet.