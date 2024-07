Når er en katt voksen?

Fra de aller første dagene i kattungens liv vil den utvikle seg raskt tempo. Men når kalles den en katt og ikke en kattunge, og hvilke faser går den gjennom for å komme dit?

Levetiden til en katt

I de første månedene vokser kattungen svært raskt og sosialiseres av moren og resten av kullet. Vektøkningen er betydelig i løpet av denne tiden. Når den er rundt fire-fem måneder legger kattungen på seg 100 g i uken. Den begynner også å sove mindre og leke mer.

Fasene fra kattunge til katt

Når kattungen er én uke, vil den ha åpnet øynene og suger melk av moren. Den vil legge på seg 10–30 g per dag, så for å holde et øye med kattungens helse er det viktig å veie den daglig. Når den er to uker, kommer melketennene, og den gjør sine første forsøk på å stå oppreist.

Etter en måned leker kattungen aktivt – en sosialiseringsprosess som er veldig viktig for voksenlivet – og du kan begynne å venne den til fast føde som er riktig næringsmessig sammensatt. Etter to måneder bør avvenningen være på plass og kattungen helt ernæringsmessig uavhengig av moren.