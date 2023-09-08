Presis sunn ernæring for katter

Hver oppskrift er utviklet for å gi ernæring som er skreddersydd til din katts helsebehov uansett rase, alder eller livsstil.

Maine coon-kattunger som sitter i svart og hvitt på hvit bakgrunn
0–1 år

Kattunge

Ernæringsformler som bidrar til å bygge opp kattungens naturlige forsvar, fremmer sunn vekst og god utvikling av fordøyelsessystemet.

Produkter for kattunger
Voksen egyptisk mau som står i svart og hvitt på hvit bakgrunn
1 - 7 år gammel

Voksen

Ernæring skreddersydd for å ernære kattens kropp og tilfredsstille deres smak.

Voksenprodukter
Voksen ragdoll som ligger i svart og hvitt på hvit bakgrunn
7–12 år gammel

Eldre/moden

Komplette oppskrifter designet for å ta vare på din katts helse når deres energi og aktivitetsnivå endres etter hvert som de blir eldre.

Produkter for eldre/modne hunder
Voksen britisk korthår som sitter i svart og hvitt på hvit bakgrunn
Fra 12 år

Senior

Oppskrifter som er skreddersydd for dekke de ernæringsmessige behovene til en eldre katt.

Seniorprodukter
Voksen russisk blå som sitter i svart og hvitt på hvit bakgrunn

Se gjennom vårt utvalg for veterinærer

Ta en titt på vårt komplette utvalg av veterinærprodukter.

Se alle veterinærproduktene
Voksen britisk korthår som sitter i svart og hvitt på hvit bakgrunn

Se gjennom utvalget vårt

Ta en titt på vårt komplette utvalg av produkter.

Alle produkter for katt
Content Block With Text And Image 7

Har du en renraset katt?

Oppdag våre formler designet for å møte de spesifikke behovene til katterasen din.

Se utvalget for de ulike rasene