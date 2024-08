Det kan være vanskelig å forstå hvilke næringsstoffer som er viktige, og hva de gjør for kjæledyret ditt. I løpet av de siste 50 årene har våre ernærings- og forskerteam i samarbeid med partnerne våre i kjæledyrbransjen brukt uendelig med timer på å forske på ernæringsbehovene til katter og hunder for å forstå hvilken avgjørende rolle ernæring spiller for en sunn livsstil. Finn ut mer om næringsstoffene i kjæledyrets fôr og hvorfor de er så viktige.