Fra vår campus i Aimargues utvikler og tester vårt ernæringsekspertteam nye oppskrifter gjennom forskning og ved å gjøre nytte av kunnskap fra hele verden. Vår åpne og samarbeidsorienterte tilnærming gjør oss i stand til å bidra til og dra nytte av den nyeste innsikten fra vitenskap og observasjoner innenfor kjæledyrernæring. Dette omfatter kontinuerlig samarbeid med Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Storbritannia) og Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, USA).

Fôrtesting

WSAVA-spørsmål: Blir fôrene testet ved hjelp av AAFCOs fôringsstudier eller settes de sammen slik at de oppfyller AAFCOs næringsstoffprofiler?

Forskning og observasjoner ligger til grunn for arbeidet med sammensetning av fôrproduktene våre. To av våre egne kjæledyrsentre utfører forskning på smakelighet og fordøyelighet. Dyrene som bor ved disse sentrene, blir observert kontinuerlig og studert med tanke på helse og velvære. Under analysene våre av fôringsatferd foretar vi aldri inngripende tester.

Respekt for helse og velvære til katter og hunder er kjernen i Royal Canins filosofi, som forbyr inngripende dyreforsøk. Vi utfører kun forsøk for å fastslå fôrpreferanse, smakelighet og fordøyelighet. Smakelighet og fordøyelighet vurderes av hunder og katter. Reaksjonene til disse "profesjonelle smakerne" blir deretter nøye observert.

Når det gjelder gjennomføringen av fôringsstudier, overholder Royal Canin globale ernæringsmessige standarder. I tillegg til AAFCO- og FEDIAF-standardene overholdes også de ernæringsmessige kravene som er definert av National Research Council (NRC). I Europa er de ernæringsmessige egenskapene til veterinærdiettene definert i direktiv 2008/38/EF (PARNUT-direktivet). Vi har utviklet over 200 forskjellige oppskrifter, herunder våt- og tørrfôrprodukter til både katter og hunder.

De aller fleste er validert og i samsvar med AFFCO- og FEDIAF-næringsstoffprofiler og/eller fôringsstudier, der disse er de mest relevante ernæringsregulatorene. Vi setter sammen en rekke spesifikke terapeutiske eller kliniske produkter, for eksempel oppskriftene som støtter lever- og nyrefunksjon, som har svært nøyaktig tilpassede næringsstoffnivåer for å støtte de unike behovene til katter og hunder med slike plager. Enkelte fôr oppfyller ikke AAFCOs retningslinjer for tilstrekkelige næringsstoffer for voksne kjæledyr. For disse fôrene er det viktigere å håndtere bestemte helsetilstander enn å oppfylle AAFCOs næringsstoffprofiler.

I disse tilfellene har oppskriftene gjennomgått alternative produkttester og vist seg å være trygge gjennom kliniske studier som viser at de har effekt på sykdomsprosessene de ble utviklet for. Alle har blitt gitt til katter eller hunder i langvarige studier, og de har bidratt til kattenes og hundenes velvære. Disse fôrene kjennes lett igjen på merkingen for uregelmessig eller supplerende fôring.