Det er en rekke faktorer som kan bestemme fordøyeligheten. Disse omfatter oppskriftens sammensetning med tanke på typen ingredienser og forholdet mellom dem samt kvaliteten på ingrediensene.

Måten ingrediensene males og tilberedes på kan også ha stor innvirkning på fordøyeligheten. For eksempel har mais i ubehandlet form et ytre skall bestående av fibre som bremser tilgangen til maisens kjerne. Når maisen males og tilberedes riktig får man tilgang til kjernen, som gjør det mye lettere for katter og hunder å fordøye de gunstige næringsstoffene i maisen.

Tilsvarende kan overoppheting i produksjonsprosessen for kjøtt og animalske biprodukter føre til redusert fordøyelighet og redusert tilgjengelighet for visse aminosyrer. Dette betyr at mindre protein blir fordøyd og absorbert.

Men hvordan kan du avgjøre om kjæledyrets kosthold er fordøyelig og at det får de nødvendige næringsstoffene? Én måte er å holde øye med avføringen – generelt skal hunder og katter ha avføring med tydelig form, men som ikke er for hard, én eller to ganger daglig. Hvis kjæledyret gjør fra seg sjeldnere eller har en avføringen med en annen konsistens, kan det være et problem med fordøyeligheten. Hvis det strever med avføringen, kan også dette være et tegn på fordøyelsesproblemer.

Som alltid bør du rådføre seg med en veterinær hvis du er bekymret for kjæledyrets tarmhelse – veterinæren vil kunne gi råd om et kosthold som er fordøyelig for katten eller hunden din.

Risiko for ernæringsmessige mangler hos katter og hunder

Hvert næringsstoff, herunder vitaminer og mineraler, spiller en rolle for kroppsfunksjonen til katten eller hunden. Derfor kan ernæringsmessige mangler få store konsekvenser.

Mangel på vitamin A i kostholdet kan for eksempel føre til øyeproblemer, hudlidelser og til og med lungekomplikasjoner. På samme måte kan mangel på kalsium føre til svakere skjelett og til og med brudd.

Derfor er det så viktig at du sørger for at fôret du gir oppfyller kjæledyrets spesifikke ernæringsbehov.