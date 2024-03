Når det gjelder å bestemme næringsstoffene som inngår i ethvert kosthold, er det viktig å huske at for mye kan være like skadelig som for lite. Hovedkriteriene for å sikre et komplett og balansert kosthold er derfor at hvert næringsstoff må være til stede i riktig mengdeforhold og kunne fordøyes lett av kjæledyr.



Den nøyaktige mengden næringsstoffer kan være unikt for ditt kjæledyrs rase, alder, livsstil, sensitiviteter eller helseproblemer. Snakk med veterinæren hvis du noen gang er usikker på hvilke næringsstoffer kjæledyret ditt trenger for å støtte helse og velvære. En dyrepleier vil kunne foreta en fullstendig fôranalyse og eventuelle fysiske undersøkelser som er nødvendige for å bestemme den beste næringsstoffprofilen for katten eller hunden din.