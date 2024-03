Fordelene med taurin for katter

Taurin er viktig i kattens fôr fordi de ikke kan produsere det selv. Hvis kattens fôr inneholder for lite taurin, oppstår det en mangel som kan gi en rekke alvorlige helseproblemer.

Det kan for eksempel føre til at netthinnen degenererer og at katten blir blind. Det kan hemme veksten og påvirke reproduksjonsevnen. Og det er også en sammenheng mellom taurinmangel og en hjertesykdom som kalles dilatert kardiomyopati (DCM).

Hvor mye taurin trenger katter?

For kommersiell kjæledyrfôr er minimumskravet til taurin for voksne katter 25 mg/100 kcal i tørrfôr og 50 mg/100 kcal i fôr på boks (Association of American Feed Control Officials Publication, 2018). Taurinbehovet kan imidlertid variere fra katt til katt, så det er alltid best å rådføre deg med veterinæren hvis du er bekymret for at katten din ikke får nok.