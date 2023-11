Valp - Fakta om valper

4. Ta vare på valpen din

Valpens første besøk hos veterinæren er et viktig skritt for å støtte helsen, og det kan hjelpe med å redusere risikoen for mange tilstander. Mange hunderaser vil også trenge sin første time med pelsstell. Første besøk kan legge grunnlaget for fremtidige besøk.

Valpens nye liv med deg inkluderer mange første ganger, og de vil trenge deg for beskyttelse og veiledning. Hvordan du støtter valpen gjennom nye opplevelser, danner grunnlaget for andre situasjoner som er ukjente og kanskje litt skumle. Forholdet dere har bygget, betyr mye for å lette stresset ved det ukjente. Med flere nyttige tips om hvordan dere navigere i det ukjente, kan du bygge videre på den tilliten som er mellom dere.

I vår veiledning finner du nyttig informasjon om hvordan du kan bidra til åhjelpe valpen din med å takle alle de skumle førstegangsopplevelsene.