Din hund: Hjemmefødsel og de første 48 timene

Hvis hunden din er drektig, kan det hende du bestemmer deg å la henne føde hjemme i stedet for å ta henne med til veterinæren. Hvis det er tilfelle er det en rekke ting som må gjøres før den store dagen kommer, slik at du kan føle deg trygg på at hunden din og valpene hennes vil bli så sunne og friske som mulig.

Selv om du kanskje ønsker en hjemmefødsel, er det viktig å ha en veterinær du kan ringe til i tilfelle ting blir komplisert. Deres ekspertise er uvurderlig, og de vil være i stand til å hjelpe deg sørge for at alle valpene blir trygt forløst.

I ditt hjem må du sette av et bestemt område der hunden din kan føde. Det er viktig at dette området er satt opp riktig for å sikre at moren er stressfri og komfortabel slik at valpene kan få best mulig start på livet. Her er noen ting å huske på.

Kassen (eller "valpekassen") til hunden din

Denne bør være laget av et ikke-porøst materiale som kan rengjøres lett og er av passende størrelse for hunden din og hennes kull. Dekk bunnen av esken med materialer som holder varmen inne og kan lett kan fjernes for enkel rengjøring: Håndklær, sengetøy eller aviser er ideelle. Hvis du har en hund som veier over 15 kg, plasserer du stenger 10-15 cm fra gulvet og sidene av boksen for å hindre at moren knuser valpene når hun legger seg.

Viktige faktorer for hjemmefødsel: Varme, luftfuktighet og luft

Nyfødte valper kan lett miste kroppsvarme og bli dehydrert, og av den grunn er det å holde fødestedet ved riktig temperatur og fuktighet er essensielt. Bruk skåler med vann eller en luftfukter for å sørge for at området har 65-70 % luftfuktighet, og en stråle- eller infrarød lampe for å varme opp området.

I løpet av de første fire dagene av valpens liv bør omgivelsene holde en temperatur mellom 29,5 - 32 ° C. Etter dette kan temperaturen gradvis reduseres til ca. 26,7 ° C ved syv til ti dager etter fødsel, og igjen til 22,2 ° C innen utgangen av den fjerde uken av valpenes liv. Den valpekassen bør også være i et godt luftet område som ikke er for trekkfullt eller for innestengt.

Sørg for at hundens hjemmefødsel er hygienisk

Fødselsområdet må holdes omhyggelig hygienisk, noe som betyr å begrense antall personer som går inn i området i tillegg til hyppig desinfisering og rengjøring. Ta godt vare på din egen personlige hygiene før du går inn i området, og før du introduserer hunden din til fødestedet, vask eller børst henne for å bli kvitt så mange parasitter eller bakterier som mulig.

Introduser hunden din til fødestedet

For å sikre at hunden din føler seg glad og avslappet når hun føder, bør du introdusere henne for valpekassen og området rundt én til to uker før forventet termin. Hold henne og området fritt for andre voksne dyr for å unngå infeksjon, og sørg for at hun er komfortabel på plassen.