Vi er ekstremt opptatt av helse
Jakten på kunnskap
Vi har inngående kunnskap om kattens og hundens behov, og det gjør oss i stand til å lage verdens mest presise og sunne ernæringsprodukter. Vi slutter aldri å lære og tar aldri noe for gitt. Det er derfor vi samarbeider med ledende forskere, veterinærer og atferdseksperter og holder en løpende dialog med katte- og hundeeiere over hele verden.
Med lidenskap for kjæledyrenes helse
Vi legger hele vår sjel i alt vi gjør, og har en genuin lidenskap for å skape en bedre verden for kjæledyr og dyreeiere over hele verden.
Kjæledyr først
Vi har alltid prioritert behovene til kjæledyr. Det gir oss et klart fokus som dikterer forskningen vår, underbygger den ernæringsmessige kvaliteten til alle produktene våre og hjelper katter og hunder leve lengre, sunnere liv.
Presisjon i alt
Vår dype kunnskap og erfaring har gitt oss en presis forståelse av behovene til kjæledyr, og næringsstoffene som kreves for å holde dem på sitt aller beste. Denne presisjonen sikrer høy ytelse til alle aspekter av våre produkter – fra form, tekstur, smak og fordøyelighet, til sikkerhet og sporbarhet.
Respekter deres karakter
Vi respekterer katter og hunder for de utrolige dyrene de er. Denne respekten kommer av en dyp kunnskap om deres sanne karakterer og deres unike funksjonelle behov. Den påvirker alle beslutninger vi tar om våre produkter og tjenester, samtidig som den former hvordan vi er som bedrift.
Bærekraft
Vi har en tilnærming til bærekraft som sikrer at både kjæledyr, mennesket og planeten blir ivaretatt.