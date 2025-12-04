HjemOm ossVåre verdier

Vi er ekstremt opptatt av helse

Alt vi gjør er drevet av vår lidenskap for helse og velvære for alle katter og hunder.
Maine coon-kattunge som ligger i svart og hvitt på hvit bakgrunn

Jakten på kunnskap

Vi har inngående kunnskap om kattens og hundens behov, og det gjør oss i stand til å lage verdens mest presise og sunne ernæringsprodukter. Vi slutter aldri å lære og tar aldri noe for gitt. Det er derfor vi samarbeider med ledende forskere, veterinærer og atferdseksperter og holder en løpende dialog med katte- og hundeeiere over hele verden.

Voksen abyssiner som står i svart og hvitt på hvit bakgrunn

Med lidenskap for kjæledyrenes helse

Vi legger hele vår sjel i alt vi gjør, og har en genuin lidenskap for å skape en bedre verden for kjæledyr og dyreeiere over hele verden.

Schäferhund-valp som sitter i svart og hvitt på hvit bakgrunn

Kjæledyr først

Vi har alltid prioritert behovene til kjæledyr. Det gir oss et klart fokus som dikterer forskningen vår, underbygger den ernæringsmessige kvaliteten til alle produktene våre og hjelper katter og hunder leve lengre, sunnere liv.

Voksen pomeranier som ligger i svart og hvitt på hvit bakgrunn

Presisjon i alt

Vår dype kunnskap og erfaring har gitt oss en presis forståelse av behovene til kjæledyr, og næringsstoffene som kreves for å holde dem på sitt aller beste. Denne presisjonen sikrer høy ytelse til alle aspekter av våre produkter – fra form, tekstur, smak og fordøyelighet, til sikkerhet og sporbarhet.

Respekter deres karakter

Vi respekterer katter og hunder for de utrolige dyrene de er. Denne respekten kommer av en dyp kunnskap om deres sanne karakterer og deres unike funksjonelle behov. Den påvirker alle beslutninger vi tar om våre produkter og tjenester, samtidig som den former hvordan vi er som bedrift.

Voksen russisk blå som sitter i svart og hvitt på hvit bakgrunn

Bærekraft

Vi har en tilnærming til bærekraft som sikrer at både kjæledyr, mennesket og planeten blir ivaretatt.

Lære mer
Engelsk spaniel-valp som står i svart og hvitt på hvit bakgrunn

Finn svarene du trenger

Ekspertsvar på de vanligste spørsmålene om kjæledyrets helse, Royal Canin og våre produkter.
Lære mer
Maine coon-kattunge som står i svart og hvitt på hvit bakgrunn

Forpliktet til kvalitet

Ernæringsmessig kvalitet og produktsikkerhet står i sentrum av alt vi gjør verden over.
Lære mer