For eksempel schäferhunden: Dette er en hund vi verdsetter for egenskaper som mot, lojalitet og intelligens. Til tross for all styrken i kroppen og hodet, er den kjent for å ha en følsom mage, så vi tilpasser oppskriften med lett fordøyelige proteiner og spesifikke fibre for å bidra til at innsiden blir like sterk som utsiden.