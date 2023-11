Jack russell terrieren stammer fra England, der den fra midten til slutten av 1800-tallet ble avlet frem av pastor John Russel for å ledsage ham på den populære revejakten. Merkelig nok ble ikke denne terrieren hetende John Russell etter pastoren. De var stort sett hvite for å ikke bli forvekslet med dyrene de jaktet på. De forflyttet seg helt nede ved bakken for å være tett på byttet, de var raske nok til å følge med i jakten og mer enn smidige nok til å følge revene ned i smale, underjordiske ganger for å jage dem ut. I tillegg var de høylytte nok til å varsle alle om at de hadde funnet noe, uten å skade byttet i prosessen.

Under alle omstendigheter ble disse hardføre terrierne avlet frem for å utføre en arbeidsoppgave, og selv om den moderne jack russellen sannsynligvis ikke kan spores direkte tilbake til prestens opprinnelige hunder, er rasen stadig motivert til å arbeide, noe som ikke er overraskende hvis man tar det høye energinivået og det sterke jaktinstinktet i betraktning. I dag er den kvikke jack russell terrieren et populært kjæledyr som fremdeles trenger å utforske og utfordre hjernen.

Det er ingen grunn til å kjede deg med diskusjonen omkring rasens offisielle anerkjennelse. La oss bare si at den til slutt ble anerkjent av AKC i 2001, da rasens navn ble endret til parson russell terrier. Den amerikanske foreningen for jack russell-oppdrettere fulgte opp dette vedtaket og heter i dag Parson Russell Terrier Association of America. Interessant nok er Australian National Kennel Council (ANKC) og New Zealand Kennel Club (NZCK) blant de kennelorganisasjonene som registrerer både jack russell terrieren og parson russell terrieren som to forskjellige raser.