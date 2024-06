Hvordan hundens ernæringsbehov endres med alderen

Voksende valper, fullvokste voksne og eldre hunder har alle forskjellige næringsbehov. Derfor bør fôret tilpasses alle ledd i livet for å bidra til at hunden holder seg så sunn som mulig.

Ernæring til aldrende hund

Aldrende hunder kan ha et vesentlig annet ernæringsbehov sammenlignet med valper, og til og med voksne hunder. God omsorg kan være viktig hvis en hund skal ha en god helse gjennom hele livet. Regelmessig fysisk aktivitet vil bidra til å sikre at hunden opprettholder sin muskelmasse og styrer sin vekt. Du bør også følge tilstanden til tennene og pelsen.

Når det gjelder energibehov, bør inntaket tilpasses dyrets aktivitetsnivå, som avhenger av alder og eventuelle helsetilstand. En hund med redusert bevegelighet vil ofte bevege seg mindre og derfor bruke mindre energi, og har dermed større risiko for vektøkning.Et kosthold med lavt energiinntak er kun viktig hvis hunden er overvektig. Det er veldig viktig å ikke bare anta at redusert entusiasme for fysisk trening er en normal konsekvens av aldring. Hunden børundersøkes av veterinær for å sjekke om den lider av en sykdom.

Regelmessig veiing og medisinsk kontroll er en god måte å bidra til å sikre at aldringsrelaterte problemer oppdages så tidlig som mulig.

Ernæring for aldrende hunder

Aldring kan også være ledsaget av en endring av fordøyelseskapasitet og spesielle ernæringsmessige krav, slik at fôr til aldrende hunder bør ha følgende egenskaper:

Høyere vitamin C- og E-innhold

Disse næringsstoffene har antioksidantegenskaper, som kan bidra til å beskytte kroppen mot skadelige effekter av oksidativt stress knyttet til aldring.

Protein av høy kvalitet

Eldre hunder bruker ofte proteiner i kosten mindre effektivt enn yngre hunder på grunn av deres reduserte fordøyelsesfunksjon. Forbedring av proteinkvaliteten er hovedmålet her.I noen tilfeller kan det også anbefales å redusere fosforinnholdet i fôret hos eldre for å støtte nyrefunksjonen. Det er imidlertid viktig å først snakke med veterinæren din og la dem vurdere tilstanden før du foretar endringer i kostholdet.

Kobber, sink og mangan

Disse næringsstoffene bidrar til å opprettholde god helse til huden og pelsen. Deres inkludering i form av organiske salter, som er mye lettere å oppta enn mineralsalter, gjør det mer sannsynlig at de vil bli brukt i metabolismen hos hunder med et mindre effektivt fordøyelsessystem.

Høyere mengde flerumettede fettsyrer

Soyaolje eller, enda bedre, boragoolje eller fiskeolje kan brukes til å opprettholde pelsens kvalitet. Hunder produserer vanligvis disse fettsyrene til en viss grad selv, men aldring kan påvirke denne fysiologiske prosessen.

Litt høyere fiberinnhold

Inkludering av et høyere fiberinnhold kan bidra til å begrense risikoen for fordøyelsesproblemer, noe som kan følge med reduksjonen i den fysiske aktiviteten til din aldrende hund.

Etter hvert som de blir eldre, får hundene stadig mer tannproblemer. For å sikre at de fortsetter å spise i tilstrekkelige mengder bør formen, størrelsen og hardheten til fôrkulene bli tatt i betraktning.