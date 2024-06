Hvordan skal jeg ta vare på min aldrende hund?

Trene din aldrende hund

Hjertefunksjonen kan bli redusert hos eldre hunder gjennom den naturlige aldringsprosessen . Derfor bør aktivitetsnivået tilpasses hundens evne.

Bevegeligheten kan være redusert og forekomme hyppigere hos eldre hunder, og den kan forverres hvis hunden din er overvektig. Du kan installere en rampe hvis hunden din sliter med å klatre opp trapper, eller tepper hvis det er vanskelig for hunden å holde seg stødig på fliser eller tregulv. Svømming kan være utmerket trening for eldre hunder som kan ha utfordringer med bevegeligheten.

Kosthold for din aldrende hund

Hundens evne til å lukte og smake kan reduseres etter hvert som de blir eldre; Det er lurt å holde giftige matvarer eller stoffer utenfor rekkevidde, sånn i tilfelle.

Energikravene til eldre hunder er rundt ofte 10 % – 20 % mindre enn yngre hunder, så det kan være nødvendig å tilpasse porsjonene for å unngå unødig vektøkning. Fôr som har mindre fett, men fortsatt er svært velsmakende, kan være et godt valg for eldre hunder da det motiverer dem til å spise, samtidig som fôrets energiinnhold reduseres.

Din aldrende hunds mat bør også inkludere bestemte næringsstoffer for å bidra til å støtte helsen under aldringsprosessen, som for eksempel:

Omega 3 fettsyrer, som kan ha flere positive effekter i kroppen, inkludert å bidra til å støtte leddenes helse

Reduserte fosfornivå for å støtte nyrefunksjonen

Helsen til din aldrende hund

Regelmessige helsekontroller kan være en viktig måte å oppdage aldersrelaterte sykdommer på, og gi den beste omsorgen for hunden din. Du kan også bidra til å støtte hundens helse hjemme ved vanlig tannbørsting – for å unngå oppbygging av plakk– bading og pelsstell.

Noen symptomer som ser ut til å være tegn på å bli eldre kan være indikatorer på underliggende sykdom, så det er viktig å konsultere veterinæren din hvis du merker at hundens utseende eller atferd endrer seg. De vil gladelig gi deg råd om det beste handlingsforløpet.