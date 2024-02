PRODUKTDETALJER

Hundefôret ROYAL CANIN® Maxi Puppy er sammensatt spesielt for å støtte de ernæringsmessige behovene hos valper av store raser. Dette tørrfôret egner seg til valper som er mellom 2 og 15 måneder gamle, med en ideell voksenvekt på 26–44 kg. Dette skreddersydde valpefôret inneholder også næringsstoffer som vitamin C og E, som har vist å fremme utviklingen av immunforsvaret hos valpen. Det er beriket med omega-3-fettsyrer (f.eks. DHA) for å bidra til å støtte utviklingen av hjernen hos valper. En kombinasjon av nyttig prebiotika (f.eks. FOS, MOS og betefiber) og svært lettfordøyelige proteiner bidrar til å støtte en sunn balanse i tarmens mikrobiota (tarmflora) for en god fordøyelse. Fôret har også et optimalt energiinnhold som er designet for å dekke energibehovet hos valper av store raser i vekst. Fôrkulene i ROYAL CANIN® Maxi Puppy er spesialdesignet for å støtte de unike behovene hos valper av store raser Innen valpen din når 15 måneders alder, kommer den til å trenge et kosthold som er spesialtilpasset for å dekke de ernæringsmessige behovene hos voksne hunder. På dette stadiet kan du bytte til ROYAL CANIN® Maxi Adult, som er tilgjengelig både som tørrfôr og som våtfôr med biter i saus.

