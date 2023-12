Den viktigste utfordringen for valper ved fødsel er å kunne puste, generere varme og spise på egenhånd for å overleve dette kritiske øyeblikket. For å hjelpe dem er det viktig å klargjøre valpekassen. Skåler med vann og en luftfukter bør brukes for å gi området 65–70 % luftfuktighet og sørge for riktig pusting, og en varmelampe for å varme området.

Nesten umiddelbart etter fødsel vil oppdretteren veie valpene for å få en oversikt over helsetilstanden deres og identifisere valper som er under den forventede fødselsvekten. Fødselsvekt og voksehastighet de første 48 timene er viktige parametere for oppdrettere for å få en oversikt over kullets helsetilstand og identifisere valper der nyfødtdødelighet er en risiko.