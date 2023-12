Valper klarer bare å holde på oppmerksomheten i kort tid når den lærer seg nye triks, og det kan derfor være at treningsøktene er for lange eller at det er for mange distraksjoner i omgivelsene. Reduser øktene til maksimalt fem minutter, velg et stille og kjent treningsområde, og forsikre deg om at valpen ikke retter oppmerksomheten mot andre ting.