Valper kan få plakkdannelse når de begynner å spise fast føde. Hvis ikke plakken fjernes, kan det føre til tannstein og betennelse i tannkjøttet. Den beste måten å ta vare på valpens tenner på er å pusse dem hver dag med tannbørste og tannkrem som er spesialutviklet for hunder. Tyggebein kan også bremse dannelsen av plakk og tannstein. Ideelt sett bør en valp ikke gis mer enn to eller tre slike tyggebein i uken for å forhindre dannelse av plakk og tannstein. Pass på å ta disse med i valpens daglige kaloritelling, for å unngå unødvendig vektøkning. Spør veterinæren hvilken type som er best for valpen din.