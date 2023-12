Viktige ting for den nye valpen

Det er veldig viktig å forberede den nye valpens ankomst på forhånd. Selv om det er vesentlig å velge riktig fôr for valpen din, er det også viktig å forberede en rekke andre ting, som for eksempel hvor den skal sove og spise, samt skaffe deg ting den kan leke med. Det å lage en sjekkliste med viktige ting å huske på, gjør at du har det du trenger før du tar med deg den nye valpen din hjem.

Valpeseng

Valpen din har stort behov for å hvile og sove etter den har kommet hjem. Dette hjelper den med å vokse, så det er viktig å gi den en komfortabel seng eller et valpebur. Sengen bør plasseres i et rolig hjørne der den har sin egen plass.

Dette vil bidra til at valpen venner seg til sitt nye hjem, og gir den et sted der det er trygt å sove. Velg et trekk som er komfortabelt og lett å rengjøre. Det kan også hjelpe valpen å finne seg til rette dersom du legger ved et tøystykke som har morens lukt.

Mat- og vannskåler til valpen

Holdbare mat- og vannskåler er viktige å ha, siden valpen har tannkløe og vil forsøke å tygge på alt den får øye på. Da kan det være et problem om du har plastskåler. Mat- og vannskåler i rustfritt stål anbefales da de er enkle å rengjøre og derfor er mer hygieniske. De har ikke samme problem som keramiske boller i at det lett blir skår.

Valpen bør ha et fast sted for å spise, så det er viktig å finne et sted som er rolig og trygt. Det er lurt å ha en mindre skål for mat og en større skål som er fylt med vann.

Børste eller kam til valpestell

Valpen din trenger en spesialkam eller børste til pelsstell for å holde pelsen sunn or fin. Valpen din blir vant med å få nærkontakt med mennesker hvis den får regelmessig pelsstell fra den er ung. Dette gjør det mye enklere med pelsstell for både deg og hunden når den vokser seg stor og sterk.

Det finnes en rekke børster eller hansker for pelsstell som er tilgjengelige for hunder. Redskap for pelsstell er tilpasset forskjellige pelslengder, så det er viktig å velge den som passer best til valpen din sin pels.