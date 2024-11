Hvordan gi bad til en valp

Frekvensen av bad vil variere i henhold til pelsens tekstur. Kort pels bør kun vaskes hvis den er skitten, korthårete valper må bades to ganger i året i gjennomsnitt, og langhårede valper må bades omtrent hver tredje måned.

Hvis hunden din liker å svømme, skal pelsen skylles etterpå. Partikler fra elver og sjøvann som er igjen på pelsen, kan forårsake irritasjon, men forsiktig skylling kan forhindre dette.

Start badeprosessen med å børste pelsen grundig for å bli kvitt floker og tovet pels. Deretter fukter du hele pelsen, påfører sjampoen, masserer til den skummer samtidig som du passer på at den ikke kommer i hundens øyne eller ører. Sjampo bør kun brukes hvis valpen trenger det, enten av hygieniske årsaker eller som ledd i en pels- og hudbehandling. Forsikre deg om at sjampoen som brukes, er egnet til hunder for å opprettholde en sunn pels. Du bør bruke lunkent vann med en spesialsjampo for valper for å unngå irritasjon eller ubalanse i hudens naturlige pH.

La dette virke i noen minutter, og skyll deretter med rikelig med vann. Det er en god ide å skylle hodet til slutt, ettersom hunden sannsynligvis vil ønske å riste hodet tørt.

Tørking av valpen din etter et bad

Etter badet tørker du valpen godt og holder den i et varmt rom til den er helt tørr. Om sommeren kan du alltids tørke valpen med et håndkle i hagen eller ta den med ut på en tur – så lenge den ikke liker å rulle rundt i gjørma. En hårføner kan brukes hvis hunden synes det er greit, men den må brukes med forsiktighet for ikke å brenne hunden. Håret bør børstes samtidig.

Slik fjerner du tjære fra valpens pels

Husk at du ikke bør bruke oljebaserte rengjøringsmidler dersom hunden får tjære på pelsen, da de er svært giftige. Påfør vegetabilsk olje på berørte områder, vent noen minutter for å oppløse tjæren og bad deretter hunden.

Trimming av valpens klør

Hunder har to typer klør – sporer og klør – begge vokser kontinuerlig. Klør bør slites naturlig, men hvis de blir for lange, må de klippes.

Alle valper trenger riktig neglepleie. Vanligvis behøver du ikke å trimme klørne til valpene, men hvis du hører at klørne lager lyd på gulvet, kan du klippe dem. Be veterinæren din om å vise deg de beste teknikkene.

Børstning og kamming av valpen din

Som hos mennesker vil hundens hår vokse ut og dø. Utendørshunder mister pelsen sin to ganger i året (vår og høst), som tilsvarer endringene i dagslys. Hunder som er mye inne er ikke like påvirket av lysendringer, slik at de mister hår gjennom hele året med to perioder med økt røyting – på våren og høsten. Regelmessig børsting og bading hjelper deg med å fjerne løse hår. Hvor ofte, og typen utstyr som brukes, vil variere avhengig av hvilken type pels det er snakk om.

Børsting av valper med kort pels

Mens kort pels ikke krever regelmessig pelsstell, trenger det noen ganger å bli børstet. Død hud og hår løsnes ved å børste mot håret med en gummibørste. Rusket kan da fjernes ved å bruke en børste med bust, i hårets retning over hele kroppen. Avslutt med å gi glans til pelsen med en fuktig chamois-klut.

Pelsstell for valper med kort eller middels lang pels

Disse hundene bør børstes oftere - minst en gang i uken - på grunn av tettheten av pelsen deres, som består av både et underpels og overpels. Bruk en slickerkarde, jobb mot håret for å løsne så mye dødt hår og hud som mulig, og rens underlaget. En børste med stiv bust kan da brukes i hårets retning for å fjerne rusk.

En kam med grove tenner kan brukes på halen og potene. Pelsen til strihårede hunder må renses fire til fem ganger i året med strippekniv og tommelen. Dette er ikke smertefullt i det hele tatt hvis det gjøres riktig. Alt må gjøres i hårets retning.

Børsting av langhårede valper

Selv om vakker, langhåret pels krever daglig børsting. Dette kan ta opp til en time om dagen med afghanske mynder, for eksempel. Bruk en børste som jobber i retning av håret, for å løsne knuter og tovet pels. Fordi håret er langt, kan dette rykke på huden, så du må være forsiktig for å unngå å skade valpen.

Hvis du bruker en børste med stiv bust på hunder med silkeaktig pels, som yorkshire terrier og afghansk mynde, vil dette gi glans til pelsen.

En stålbørste kan brukes til å fjerne urenheter fra hundepelsen med mye underlag, som hos langhåret collie.

En kam med grove tenner kan brukes til å løsne håret bak hasen.

Alle rengjøringsmaterialer skal renses og oppbevares på et tørt sted etter hver bruk. Sørg for at stålbørster ikke ruster ved å tørke dem godt og gni dem med en fille som er fuktet i vegetabilsk olje.