Alt du trenger å vite om rasen



Ikke la deg lure av den nette oppførselen, manken med silkepels og en søt sløyfe. De kan se ut som om de alltid er i frisørsalongen, men yorkshire terriere er hardføre, tøffe og smarte små hunder. De er helt og holdent terriere, dristige, fryktløse og snarrådige, sistnevnte egenskap stammer fra dyrenes fortid som jakthunder.

De ble avlet frem i Nord-England under den industrielle revolusjonen (ja, til tross for den hovmodige holdningen stammer røttene deres egentlig fra arbeiderklassen), og jobben til yorkshire terriere var opprinnelig å holde gruvene og tekstilfabrikkene fri for skadedyr. Det var ikke før sent i viktoriansk tid at de ble populære som skjødehund – og begynte, bokstavelig talt, å leve et luksusliv blant den engelske overklassen.

Med deres rojale holdning er det som om yorkshire terriere alltid var forutbestemt til større ting. Men i virkeligheten er de en vennlig, leken rase med en nysgjerrig natur som byr på mye moro.

Blant andre egenskaper hos yorkshire terriere er de glade i oppmerksomhet, og de liker å holde seg i nærheten av eierne sine. De kan være ganske voktende overfor dem hvis behovet oppstår, og i noen tilfeller har de potensial til å være litt bjeffete. På grunn av dette, i tillegg til at de er små av størrelse, passer de best for familier med eldre barn.

De er selvsagt berømte for den bedårende silkeaktige pelsen. Dette toppes ofte med hårpynt for å holde lokkene deres ute av øynene, og de har også blitt sett med diverse fasjonable frisyrer. Interessant nok er yorkshire terrierens lange, tynne pels usedvanlig delikat og minner mer om menneske- eller hestehår. Det krever litt stell for å holde den på sitt glansete beste, men på plussiden er yorkien en rase som egentlig ikke røyter, så det er ikke nødvendig med støvsuging av sofaen.

Som en av de minste hunderasene betyr den kompakte størrelsen til yorkshire terrieren at de også vil passe godt inn i de fleste hjem. De er flotte følgesvenner for personer som bor alene. Yorkien er også en av hunderasene som lever lengst, og kan lett nå slutten av tenårene. Det er kanskje ikke så rart at yorkshire terrier er en av de mest populære blant miniatyrrasene i hele verden.