I løpet av de første leveårene vil valpen din gjennomgå betydelige endringer i størrelse, form og atferd. Dersom du forstår de viktigste vekstfasene, vil du også lettere forstå hva du kan forvente ved ulike tider av de første leveårene, og du kan forberede deg på å gjøre de riktige valgene.

Én viktig ting å merke seg er forskjellen mellom store og små rasehunder i de første leveårene. Avhengig av hvilken type hund du har, samt dens kjønn og foreldre, vil veksten skje i ulikt tempo, og det er ulike ting du må passe på.

De første tre til fire ukene av valpens liv

De første 14 dagene av valpenes liv er en viktig tid. Her må du sørge for at de utvikler seg til å bli sunne i voksen alder. De første 48 timene er det viktig å ta godt vare på dem – sørge for at de holder på varmen og får den ernæringen de trenger. Dette innbefatter råmelk, som valpene får fra moren deres. Råmelk bidrar til å styrke immunsystemet deres. Mellom dag 9 og 13 vil valpens vekt doble seg. Hvis du har mistanke om at de sliter med å legge på seg, kan det være lurt å kontakte en veterinær.

Etter én måned

I løpet av den første måneden vil de første tennene til valpen dukke opp, men styrken til kjeven og tennene er fortsatt ganske svak. Mellom dag 25 og 30, vil vekten deres øke til det firedobbelte. Hårene de først fikk vil falle av og bli erstattet av den «ekte» pelsen. De har enda ikke maksimal veksthastighet. Det er likevel viktig å starte med å gi dem næringsrik mat under avvenningen.

Alle hunder, uavhengig av rase, har en periode mellom fire og tolv ukers alder hvor de er mer utsatt for sykdom. Dette skyldes at de har sluttet å drikke morsmelk, som opprettholder immunforsvaret. Kroppene deres er samtidig enda ikke i stand til å utvikle sin egen immunitet. I denne fasen må du holde et godt øye etter tegn på sykdom.

Valper ved tre til fem måneders alder

Valper av både små og store raser vil i denne fasen vokse ganske raskt. Ved fem måneder vil store hunder ha utviklet skjelettstrukturen de trenger for voksen alder, og ha halvparten av den voksne vekten. De vil også ha minst dobbelt så stort næringsbehov som voksne hunder. Små hunder går nå gjennom sin mest intense vekstperiode. Du kan slutte å bløte opp maten, og gi dem større fôrkuler. Dette oppfordrer dem til å tygge, og fremmer god tannhygiene for de nye tennene.