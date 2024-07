Foring av valper

I løpet av denne perioden vil valpen fullføre avvenningen og være en uavhengig spiser. De samhandler mer med søsknene og moren, og starter læringskurven for valpeetikette, for eksempel forskjellen mellom å bite for å skade og å bite for å leke.

I denne alderen har valper en høy terskel for frykt – de er nesten fryktløse. Dette er tiden for å gradvis, og med masse positiv forsterkning, begynne å introdusere dem til forskjellige miljøer, severdigheter, lyder og mennesker. Vær forsiktig med å introdusere valpen for andre friske og vennlige dyr med mindre den er fullvaksinert. Sosialisering er en viktig del av valpens utvikling.

Valpen er moden nok til å bo hos sin faste familie fra åtte uker og oppover.