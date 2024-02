Dalmatinervalpens ernæringsbehov for energi, proteiner, mineraler og vitaminer er forskjellig fra behovene til en voksen hund. Den trenger energi og næringsstoffer for å holde kroppen i form, men også for å vokse og utvikle seg. Frem til den er 15 måneder gammel utvikler immunsystemet til dalmatinervalpen seg gradvis. Et kompleks av antioksidanter – blant annet vitamin E – kan bidra til å støtte det naturlige forsvaret i løpet av denne tiden preget av store endringer, oppdagelser og nye møter. Valpens fordøyelsesfunksjoner er også forskjellige fra en voksen dalmatiner: Fordøyelsessystemet er ikke modent ennå, så det er viktig å gi svært fordøyelige proteiner som kan brukes effektivt. Prebiotika, som frukto-oligosakkarider, støtter en god fordøyelse ved å fremme en balansert tarmflora, noe som gir en god avføringskvalitet.

Valpens tenner begynner med melketennene, eller det første tannsettet, før den får permanente tenner. Det er en viktig faktor å ta i betraktning når du velger størrelse, form og tekstur på fôrkulene. Denne lange vekstfasen gir også et høyt energibehov, så fôret må ha et høyt energiinnhold (angitt i kcal/100 g eller kcal/kg fôr), mens konsentrasjonene av alle andre næringsstoffer ofte vil være høyere enn normalt i fôr som er spesielt utviklet for vekst. Dalmatineren er den eneste hunderasen som skiller ut betydelige mengder urinsyre i urinen. Denne urinsyren, som er et resultat av nedbrytning av purin, kan gi dannelse av urinsteiner hos noen hunder. Et fôr med lavt innhold av purin, som bidrar til å begrense utskillelse av urinsyre, er det beste valget. Siden urinveisproblemer kan oppstå så tidlig som ved 12 måneders alder hos dalmatinere, skal du se etter et fôr med et nøye kontrollert nivå av puriner for å støtte god funksjon i urinveiene. Det anbefales å dele den daglige fôrmengden på tre måltider frem til valpen er seks måneder gammel, og deretter gå over til to måltider per dag.