PRODUKTDETALJER

Dalmatineren er en generelt aktiv rase som krever en god del mosjon og mental stimuli for å ikke kjede seg. Behovene hos ulike raser er forskjellige, derfor er det viktig at kostholdet til hunden bidrar til å opprettholde optimal helse med tanke på rasens unike behov.Tørrfôret ROYAL CANIN® Dalmatian Adult egner seg for dalmatinere over 15 måneder, og fôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene til den voksne hunden for å opprettholde god helse og velvære.ROYAL CANIN® Dalmatian Adult bidrar til å støtte hudens rolle som "barriere" med et spesielt kompleks av næringsstoffer. Denne oppskriften bidrar også til å opprettholde sunn hud ved hjelp av omega-3-fettsyrene EPA og DHA.Dalmatiner-hunder trenger spesifikke næringsstoffer som fremmer sunne urinveier. Derfor inneholder dette fôret spesialtilpassede proteinkilder som bidrar til å opprettholde et sunt urinveissystem.I tillegg inneholder ROYAL CANIN® Dalmatian Adult utvalgte næringsstoffer som bidrar til å støtte en sunn hjertefunksjon ved hjelp av berikelse med taurin. EPA og DHA, som også fremmer en sunn hud. EPA og DHA er viktige omega-3-fettsyrer som støtter et sunt hjerte.

