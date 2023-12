Valper og mat - en komplett fôringsplan

I tillegg til å sette en vannskål i nærheten av valpens fôr bør du plassere noen skåler rundt om i huset i rolige områder. Da har den alltid mulighet til å drikke på et rolig sted.



Forsikre deg om at vannskålene ikke er for store for valpen din, for å unngå at den tråkker i dem. Og unngå plastvannskåler da det kan oppstå vond lukt og bakterier i disse – keramiske skåler eller skåler i rustfritt stål er best.