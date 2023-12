Begge typene fôr har sine fordeler og ulemper, og det er grunnen til at stadig flere kjæledyreiere velger å kombinere dem. Dette er en god løsning som kan gi mange fordeler.

Det å kombinere våt og tørr mat gir en rekke fordeler. Når det er nødvendig for et kjæledyr å gå over til et våtfôr, vil kroppen være forberedt på en slik endring. Denne endringen kan utføres effektivt, raskt, og – viktigst av alt – uten ubehagelige følger.