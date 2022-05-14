Hundens kostholdet og dens helse og fordøyelse

På samme måte som mennesker kan hunder ha fordøyelsesproblemer som forårsaker ubehag, ubehagelige symptomer og noen ganger større helseproblemer. Kostholdet deres bidrar til å kontrollere et følsom fordøyelse, og å opprettholde et sunt fordøyelsessystem.

Hvordan fordøyelsen til en hund fungerer

Ved hvert steg i fordøyelsessystemet, fordøyer hunden mat og absorberer næringsstoffer fra den. Et av hovedorganene som gjør dette er tynntarmen, som har et veldig stort overflateområde med forskjellige typer celler for å gjøre næringsopptaket så effektivt som mulig. I tynntarmen absorberer hunden din fett, vitaminer, karbohydrater og mineraler, og fullfører fordøyelsen og inntaket av protein som begynner i magen.

I disse organene bidrar mikroflora - også kjent som "gunstige" bakterier, til et sunt og fungerende fordøyelsessystem. Bakteriene som er tilstede i mage-tarmkanalen er styrt av genetikk og andre faktorer, inkludert kosthold. I tynntarmen følges disse gunstige bakteriene av celler som virker som en beskyttende immunrespons mot fremmedlegemer eller "dårlige" bakterier.

Hunden din er naturlig tolerant for sin egen mikroflora, men hvis de utvikler en intoleranse, kan dette føre til kroniske mage-, tarmproblemer. På samme måte, hvis cellene for immunrespons begynner å reagere på ting det normalt ville tolerert, kan hundens fordøyelsessystem begynne å utvikle en intoleranse mot elementer som normalt er ufarlige, som for eksempel mat.