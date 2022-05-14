Hundens kostholdet og dens helse og fordøyelse
På samme måte som mennesker kan hunder ha fordøyelsesproblemer som forårsaker ubehag, ubehagelige symptomer og noen ganger større helseproblemer. Kostholdet deres bidrar til å kontrollere et følsom fordøyelse, og å opprettholde et sunt fordøyelsessystem.
Hvordan fordøyelsen til en hund fungerer
Ved hvert steg i fordøyelsessystemet, fordøyer hunden mat og absorberer næringsstoffer fra den. Et av hovedorganene som gjør dette er tynntarmen, som har et veldig stort overflateområde med forskjellige typer celler for å gjøre næringsopptaket så effektivt som mulig. I tynntarmen absorberer hunden din fett, vitaminer, karbohydrater og mineraler, og fullfører fordøyelsen og inntaket av protein som begynner i magen.
I disse organene bidrar mikroflora - også kjent som "gunstige" bakterier, til et sunt og fungerende fordøyelsessystem. Bakteriene som er tilstede i mage-tarmkanalen er styrt av genetikk og andre faktorer, inkludert kosthold. I tynntarmen følges disse gunstige bakteriene av celler som virker som en beskyttende immunrespons mot fremmedlegemer eller "dårlige" bakterier.
Hunden din er naturlig tolerant for sin egen mikroflora, men hvis de utvikler en intoleranse, kan dette føre til kroniske mage-, tarmproblemer. På samme måte, hvis cellene for immunrespons begynner å reagere på ting det normalt ville tolerert, kan hundens fordøyelsessystem begynne å utvikle en intoleranse mot elementer som normalt er ufarlige, som for eksempel mat.
Kostholdet til hunden din og dens fordøyelse
Maten du gir til hunden din, kan påvirke fordøyelsen og mikrofloraen i tarmene. Et variert kosthold kan føre til unødig belastning på hundens fordøyelse og forårsake problemer.
Maten deres må være svært fordøyelig for å unngå fordøyelsesfølsomhet. Den må også inneholde essensielle næringsstoffer som lett kan absorberes. En komponent i kostholdet er protein, som vanligvis kommer fra dyrekilder, for eksempel kylling. Produsert mat med høy kvalitet vil bruke proteiner som lettere fordøyes og mindre sannsynlig vil utløse fordøyelsesproblemer. For eksempel er hvetegluten svært fordøyelig og en høykonsentrert proteinkilde.
Fiber
Fiber er en viktig del av hundens diett, men må balanseres. Fiber kan brukes som en del av kostholdet for å bidra til å regulere fordøyelsen i tykktarmen og forbedre avføringskvaliteten, noe som er spesielt nyttig hvis hunden din har følsom mage eller dårlig avføringskvalitet.
Fiber kan støtte sunn gastrointestinal funksjon og hjelpe hunden til å føle seg mett etter måltider. Prebiotika er en type fiber og kan hjelpe gunstige bakterier til å vokse og trives i hundens system.
Karbohydrater
Karbohydrater er en viktig del av hundens mat, ettersom de gir en god kilde til energi. Kildene med karbohydrater i hundens mat bør være svært fordøyelig.
Fett
Fett kan være et nyttig element i å håndtere hundens følsomme mage. Kosthold med mye fett kan være effektive når det gjelder å gi hunden den energien den trenger, uten at den behøver å innta store mengder mat. Men kosthold som inneholder mindre fett, kan hjelpe i tilfeller med magefølsomhet eller når hunden har en overfølsomhet for kostholdsfett.
Hvis du vet at hunden din lider av et fordøyelsesproblem, må du besøke en veterinær. De vil være i stand til å gi råd om et kosthold for hunden som kan bidra til å opprettholde et sunt fordøyelsessystem.
