Pass på at du har fått med deg alle papirer og at du har fått svar på alt du lurte på. Det er smart at valpen ikke spiser rett før avreise, for å unngå at den blir reisesyk på vei hjem. Det er også lurt å lufte den, sånn at den blir sliten og kan gå på do. Når du setter det nye halsbåndet på valpen, må du passe på at det ikke kan skli over hodet – du skal bare kunne stikke to fingre innunder når det sitter rundt halsen.