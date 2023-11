Når du skal velge fôr til en grand danois, er det mange faktorer å ta hensyn til: Alder, livsstil, aktivitetsnivå, fysisk tilstand og helse, herunder potensiell sykdom eller sensitiviteter. Fôret gir energi til å dekke hundens vitale funksjoner, og en komplett ernæringsmessig sammensetning bør inneholde en justert balanse mellom næringsstoffer for å unngå mangel eller overskudd i kostholdet, som begge kan ha negative effekter på hunden. Siden hunder av gigantiske raser har en høyere risiko for en tilstand som kalles gastrisk dilatasjonsvolvulus (GDV), der magen blir overstrukket og rotert på grunn av overflødig gass, vanligvis forårsaket av overfôring under et måltid, anbefales det å dele valpens daglige rasjon på tre måltider og prøve å holde denne rutinen inn i voksenårene. Rent og friskt vann skal til enhver tid være tilgjengelig for å bidra til god og regelmessig vannlating. Når det er varmt ute, og særlig når dere er ute og mosjonerer, bør du ha med vann slik at du kan gi hunden hyppige drikkepauser. Energiinntaket må også tilpasses de klimatiske forholdene. En hund som oppholder seg utendørs om vinteren, vil ha høyere energibehov. Følgende anbefalinger er for friske dyr. Hvis hunden din har helseproblemer, tar du kontakt veterinæren din, som vil foreskrive en spesifikk veterinærdiett.

Den første delen av vekstfasen (opptil 8 måneder) handler hovedsakelig om utvikling av skjelettet, selv om musklene også begynner å vokse. Dette betyr at en valp som spiser for mye (får i seg for mye energi) vil legge på seg for mye og vokse for raskt. Et fôr med et tilpasset kaloriinnhold som støtter en høy veksthastighet og samtidig unngår overflødig vektøkning, vil bidra til å minimere disse risikoene. En balanse av energi og mineraler (kalsium og fosfor) i denne første vekstfasen vil bidra til beinmineralisering som støtter konsolidering av skjelettet og utvikling av sunne ledd. Selv om kalsiuminnholdet i fôret må økes, er valper av gigantisk rase mer følsomme for overdrevent kalsiuminntak. Det er viktig å forstå at tilføying av ingredienser i et komplett fôr som er tilpasset vekstfasen, i beste fall er unødvendig og i verste fall farlig for dyret, med mindre det er foreskrevet av en veterinær.